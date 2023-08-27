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05:19, 27 августа 2023Путешествия

В Бурятии пропали пятеро туристов

На севере Бурятии во время сплава по реке пропала группа из пяти туристов

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

Пять человек пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Спасатели уточнили, что туристическая группа была надлежащим образом зарегистрирована. В назначенное время путешественники не появились на конечной точке маршрута.

На поиски пропавших выдвинулись специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда. К работам также привлечены две единицы техники МЧС России.

25 августа агрессивная медведица набросилась на российских туристов во время сплава по реке на Камчатке и попала на видео. На кадрах видно, что россияне подплыли близко к берегу и увидели там дикое животное с детенышами. Когда хищница заметила людей, она побежала за ними. Находившиеся в лодке туристы начали громко кричать, что и спугнуло зверя. В итоге медведице не удалось догнать людей.

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    Марина Совина
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