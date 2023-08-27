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08:59, 27 августа 2023Мир

Несколько морпехов США спасли после крушения вертолета в Австралии

ABC: несколько военных США спасли после крушения вертолета у побережья Австралии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Несколько американских военнослужащих, которые находились на борту разбившегося у берегов Австралии военного конвертоплана V-22 Osprey, спасены. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что троих пострадавших доставили в больницу Дарвина. Один из них находится в критическом состоянии, остальные два — в стабильном. Сведений о жертвах не поступало. В австралийском Министерстве обороны сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена при необходимости.

Инцидент произошел у острова Мелвилл на севере Австралии во время учений Predators run, участие в которых принимают 2500 человек из Австралии, Соединенных Штатов, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Сообщаелось, что на борту военного вертолета находилось около 20 морских пехотинцев США.

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