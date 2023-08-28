Адель остановила концерт в Лас-Вегасе ради фаната

Певица Адель остановила концерт в Лас-Вегасе, чтобы защитить фаната от охраны

Британская поп-певица Адель остановила концерт, чтобы сделать выговор службе безопасности площадки, которая, по ее словам, беспокоила фаната. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что выступление проходило в Лас-Вегасе. Исполнительница прервала исполнение песни Water Under the Bridge ради того, чтобы узнать у охранников, почему они беспокоили одного из зрителей шоу. Артистке потребовалось несколько попыток, чтобы привлечь внимание заинтересовавших ее сотрудников.

«Что вы делаете? Почему вы все его беспокоите? Можете оставить его в покое, пожалуйста?» — сказала Адель, повторив просьбу позже. Обращаясь к самому зрителю, певица подчеркнула: «Они больше не будут тебя беспокоить, дорогой. Тебе понравится шоу». После этого Адель принесла извинения перед залом и попросила свою группу играть Water Under the Bridge сначала.

Подобный случай произошел на концерте Тейлор Свифт в мае текущего года. Тогда она прервала выступление в рамках тура Eras в Филадельфии, США. Заметив, что охранник кричит на одну из поклонниц, певица сказала ему остановиться.