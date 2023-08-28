В России объяснили резкий рост цен на хлеб

РБК: отпускные цены у производителей хлеба в РФ вырастут на 7-10 % к концу года

Российские хлебозаводы не справляются с резким увеличением себестоимости производства, и сдерживать отпускные цены на продукцию становится все сложнее. На этом фоне устанавливаемая производителями стоимость может подняться на 7-10 процентов к концу года. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев в разговоре с РБК.

Одной из главных причин роста затрат пекарей стало рекордное подорожание муки. В течение года, с июня 2022 года по июнь 2023-го, цены на пшеничную муку высшего сорта снижались, однако за последний месяц они выросли такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет. Текущая стоимость сырья превышает цены прошлого года на 15-18 процентов, отметил Айдиев.

Кроме того, усугубляет ситуацию подорожание логистики: цены на услуги транспортных компаний выросли на 30 процентов в годовом выражении. Это привело к тому, что за прошедший год в структуре себестоимости хлеба доля доставки впервые превысила долю муки, объяснил эксперт. При этом, несмотря на то, что Россия полностью обеспечивает себя зерном, в последнее время из-за роста цен на пшеницу на рынок стала поступать продукция, которая по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов в гостовской хлебопекарной муке. Если ситуация не изменится, при производстве пекарям придется перейти на муку более низкого качества.

Глава Национального союза хлебопечения также обратил внимание, что предприятия вынуждены существенно увеличить траты на зарплаты персонала, поскольку в отрасли сложился серьезный дефицит сотрудников. В Минсельхозе признают, что значительная доля производственных затрат у хлебозаводов приходится на зарплату, электроэнергию и логистику, однако отмечают, что проблем с ценами для конечных потребителей не будет.

О резком подорожании хлеба в России ранее сообщило издание Baza. По его информации, цены вырастут уже осенью сразу на 10 процентов из-за зерновой сделки и курса рубля. По словам источников издания, нестабильность цен на зерно как на внешнем, так и на внутреннем рынке привела к тому, что его закупки обходятся производителям на 20 процентов дороже.