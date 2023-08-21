Россиян предупредили о скором росте цен на хлеб

Baza: цены на хлеб осенью вырастут на 10 % из-за зерновой сделки и курса рубля

Осенью цены на хлеб в России вырастут на десять процентов из-за целого ряда обстоятельств, в том числе значительного падения курса рубля. Об этом со ссылкой на производителей из ряда регионов предупреждает издание Baza в Telegram.

Второй причиной представители компаний называют выход России из зерновой сделки. Они указали, что нестабильность цен на зерно как на внешнем, так и на внутреннем рынке привела к тому, что его закупки обходятся на 20 процентов дороже.

В полтора раза подорожало и обслуживание иностранного оборудования, которым в основном пользуются российские компании. Кроме того, зарубежный солод и добавки, которые по качеству выше отечественных, поднялись в цене на 30 процентов.

Курс рубля сказался и на стоимости упаковки, а отдельной проблемой становится возмущение персонала уровнем зарплат. На фоне сложившегося в российской экономике дефицита кадров поиск новых сотрудников становится все сложнее. Соискателям приходится предлагать большую зарплату, что сказывается на стоимости конечного продукта.

Влияет на общую ситуацию и логистика. Перевозки автомобилями становятся дороже и производителям хлебобулочных изделий приходится конкурировать с другими отраслями.

Ранее о намерении поднять цены рассказали производители пищевой соды, майонеза, шпротов, кетчупа, колбасы, вина и коньяка, глазированных сырков и ряда других продуктов.