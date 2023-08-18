Россиян предупредили о подорожании глазированных сырков

Shot: глазированные сырки подорожают в России осенью на 20 процентов

Глазированные сырки подорожают в России осенью в среднем на 20 процентов из-за роста цен на ингредиенты и влияющий на стоимость всех продуктов бензин. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на собеседников из компаний, производящих эти десерты.

При этом некоторые виды сырков могут подорожать на 40–50 процентов, из-за чего ряд позиций обойдется покупателям более чем в 120 рублей за штуку, узнали журналисты. Помимо топлива, цены, как ожидается, разгонят рост стоимости какао-бобов, а значит и шоколада, а также молочной продукции, в том числе творога.

Ранее россиян также предупредили о предстоящем в осенние месяцы подорожании кетчупа на 10 процентов из-за проблем с томатной пастой. По данным Baza, закупать ее в Европе сейчас невозможно из-за санкций, а мощностей российских заводов для нужного объема производства не хватает.

Замглавы Минпромторга не видит оснований для роста цен на продукты в России в ближайшее время. Об этом он заявил 9 августа по итогам совещания с представителями торговых сетей и экспертами. Чиновник назвал текущую ситуацию на продовольственном рынке стабильной.