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15:01, 17 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о росте цен на кетчуп

Baza: осенью кетчуп в России подорожает на 10 процентов из-за курса рубля
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Осенью стоимость кетчупа в России вырастет на 10 процентов из-за проблем с томатной пастой — основным ингредиентом соуса. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров в нескольких компаниях, занимающихся выпуском продукта, сообщает издание Baza.

По их словам, закупать пасту в Европе невозможно из-за санкций, мощностей российских заводов не хватает, и создавать новые — затруднительно, так как для производства основы кетчупа применяется сложная система выпаривания томатов. Из-за этого приходится идти на рынки Турции и Китая, но из-за слабого рубля закупочная цена для российских компаний резко выросла.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители майонеза в России собираются поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов, то есть яйца и масла.

На этом фоне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что правительство не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время. В свою очередь в Генпрокуратуре пригрозили ответственностью производителям и поставщикам в случае ценовых сговоров или попытки поднять цены за счет фасовки товара.

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    Платон Щукин
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