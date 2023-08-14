Продавцам и производителям товаров в России пригрозили из-за роста цен

Генпрокуратура пообещала наказывать продавцов за скрытый рост цен

Генеральная прокуратура предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Минпромторгу предложено ввести единые требования к фасовке товара, чтобы исключить манипуляции. «Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее уже сообщалось о предложенных ведомством способах борьбы с уменьшением веса или объема товара в упаковке. Речь идет о случаях, когда в привычной упаковке вместо одного литра молока продается 950 или 930 миллилитров, а куриные яйца упакованы по девять штук вместо десятка. В октябре Госдума рассмотрит законопроект, который может обязать российские торговые сети указывать цену товара за килограмм и литр.

В апреле 2023 года российское правительство утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в виде соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов РФ с хозяйствующими субъектами. Действие мер касается тех позиций, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.