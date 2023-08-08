В России предложили запретить продажу «девяток» яиц

В России предложили изменить ГОСТ для запрета сокращения веса товара в упаковке

Генпрокуратура России предложила компаниям рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на продовольственные товары для борьбы с уменьшением веса или объема товара в упаковке. Об этом со ссылкой на материалы ведомства пишут «Известия».

Речь идет о случаях, когда в привычной упаковке вместо одного литра молока продается 950 или 930 миллилитров, а куриные яйца упакованы по девять штук вместо десятка. В документах предлагается запретить такую практику и установить единые требования к фасовке продуктов. Генпрокуратура подчеркнула, что сложившаяся ситуация с динамикой цен при уменьшении фактического объема товара находится на ее контроле.

В Минпромторге также сообщили, что прорабатывают вопрос стандартизации подходов к таре для пищевых продуктов вместе с властями и бизнесом. Ведомство поддерживает вариант, когда размеры упаковки будут округляться до целых значений, например, одного килограмма или литра.

По данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), производители продовольствия начали уменьшать упаковку на 7-10 процентов после кризиса 2008-2009 годов. Когда цена на товар остается прежней, речь идет о так называемой шринкфляции, рассказала глава ИРПЭ Наталья Назарова. При этом компании не нарушают закон, так как вес и объем указан на упаковке верно.

Разница в 30-50 миллилитров не сильно ощутима для покупателей, при этом на повышение цены они реагируют более чувствительно, добавила она. Однако сейчас производители уже достигли предела возможностей по сокращению размера упаковки, а значит им придется увеличивать стоимость, добавила Назарова.

В ИРПЭ считают, что вместо изменения стандартов на упаковку логичнее снизить НДС, субсидировать и предоставить льготные кредиты для производителей, или внедрить систему продовольственных сертификатов для наименее обеспеченных слоев населения.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал о причинах текущей тенденции на уменьшение упаковки. По его мнению, в первую очередь на это повлияли рост себестоимости продуктов и низкая покупательная способность населения. В таком случает сокращение веса или объема способствует росту доступности основных продуктов питания и позволяется сохранить цены на прежнем уровне. Другой причиной изменений стал тренд на урбанизацию, добавляет Леонов. Люди сегодня ходят в магазин чаще, но покупают меньше, как правило продукты на один-два приема пиши, и меньшего объема упаковки им вполне достаточно.

В октябре Госдума рассмотрит законопроект, который может обязать российские торговые сети указывать цену товара за килограмм и литр. Автор проекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что сокращение количества продукции, например, когда вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 миллилитров, вызывает раздражение и недоверие покупателей. По мнению зампреда комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, нововведения повысят информированность потребителей.