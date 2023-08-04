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01:05, 4 августа 2023Экономика

В России захотели обязать сети указывать цену товара за килограмм и литр

«Известия»: российские сети обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российские торговые сети захотели обязать указывать цену товара за килограмм и литр. Соответствующий законопроект в октябре рассмотрит Госдума, передает газета «Известия».

Как пояснил автор проекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного дешевле, а количество продукции сокращается. «Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 миллилитров», — пояснил он, отметив, что это вызывает раздражение и недоверие покупателей.

По мнению зампреда комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, нововведения повысят информированность потребителей. «Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже», — привел пример он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать продукты дорогих собственных торговых марок (СТМ) сетей. Сильнее всего популярность среднего и премиум сегментов выросла в самых крупных категориях продуктов— сыром мясе, колбасных изделиях и сырах, а также в сегментах пастеризованного молока, пива, воды и печенья.

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    Марина Совина
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