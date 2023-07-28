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08:15, 28 июля 2023Экономика

Россияне стали чаще выбирать в магазинах дорогие продукты

NielsenIQ: россияне стали чаще покупать продукты премиального сегмента

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Россияне стали чаще выбирать продукты дорогих собственных торговых марок (СТМ) сетей. Покупать товары эконом-брендов стали реже, со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщает газета «Известия».

Сильнее всего популярность среднего и премиум сегментов выросла в самых крупных категориях продуктов— сыром мясе, колбасных изделиях и сырах, а также в сегментах пастеризованного молока, пива, воды и печенья. На такие торговые приходится до 50 процентов продуктовой торговли, отмечают аналитики.

Так, продажи премиум-брендов сырого мяса увеличились на 6,3 процента, среднего сегмента выросли на 11,4 процента. Эконом-бренды стали продаваться реже на 2,3 процента. Спрос на дорогую колбасу поднялся на треть (30 процентов), в то время как спрос на эконом поднялся на 2 процента. Среди твердых сыров продажи самых дорогих товаров подскочили на 53 процента, а СТМ средней категории для бутилированной воды вырос на 36 процентов.

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«На заре развития частных марок их ролью было создание так называемой "первой цены" в категории, то есть самого дешевого товара. Отсюда возник стереотип о том, что товары СТМ имеют низкое качество. Однако в последние несколько лет тренд изменился на противоположный», — объяснил директор по работе с ритейлом Nielsen Константин Локтев.

После ухода зарубежных брендов из России продуктовые ретейлеры начали замещать товары из среднего и высокого ценовых сегментов собственными торговыми марками. В результате многие СТМ стали конкурировать с брендами из премиальных ниш, добавил аналитик.

Ранее российские продавцы обязались снимать с полок товары, до степени смешения похожие на известные зарубежные бренды. Такие товары называют паразитными копиями — производители часто фиксируют их присутствие в магазинах рядом со своей продукцией. Торговые сети выпускают их под собственными торговыми марками (СТМ), чтобы форма, цветовая гамма упаковки и шрифты продуктов привлекали покупателей по аналогии с известным брендом. Ретейлеры копируют не только продукты питания, как Coca-Cola, но и, к примеру, косметику (Nivea, L’Oreal).

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    Вячеслав Агапов
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