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21:42, 28 апреля 2023Россия

Правительство нашло способ стабилизировать цены на важные товары

Правительство утвердило механизм стабилизации цен на социально значимые товары

Фото: Global Look Press

Правительство РФ утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

В документе говорится, что необходимо утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов РФ с хозяйствующими субъектами для стабилизации цен на товары. Речь идет о тех позициях, которые включены в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости — в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), данные меры будут способствовать повышению их доступности этих товаров для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов.

Также в ведомстве подчеркнули, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) опроверг информацию о том, что при отказе от использовании упаковки в виде сетки фрукты и овощи подорожают. Информация о возможном подорожании появилась 28 апреля.

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Екатерина Подвигина
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