Информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток опровергли

РЭО опроверг информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток

Российский экологический оператор (РЭО) опроверг информацию о том, что при отказе от использовании упаковки в виде сетки фрукты и овощи подорожают. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы оператора Дениса Буцаева.

Генеральный директор РЭО подтвердил, что ППК действительно предложила ограничить данный вид упаковки, однако отметил, что распространяемые в СМИ сообщения о запрете такой упаковки не соответствуют реальности — в данный момент идет рабочая дискуссия по вопросу использования сумок-сеток. По его словам, такую упаковку можно переработать, однако для облегчения работы сортировщиков отходов ее необходимо накапливать у ритейла — в противном случае ее приходится подвергать захоронению, так как она затрудняет работу сортировочного оборудования и, наматываясь на него, способна на время (примерно на 40 минут) приостанавливать работу линии до устранения дефекта.

«Конечно, производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. Однако крайне сложно понять, — каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание? Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле. На самом деле, данный вид упаковки используется для продажи низколиквидных овощей подмешанных к овощам стандартного и большого размера. В случаях, когда покупатель может сам отбирать себе овощи из общего навала, конечно, он не будет брать мелкий или некондиционный товар», — пояснил Буцаев.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подытожил, что в связи с вышеуказанными условиями регулятор выступает за ограничение реализации сетки потребителям, так как в таком случае сортировочные комплексы будут работать бесперебойно, сетка в дальнейшем «не отправится разлагаться на полигон», а потребители смогут получать более качественные товары по более низким ценам.

Ранее стало известно о том, что в Минпромторге по инициативе РЭО рассматривают возможность запрета продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. При этом эксперты подчеркнули, что переход на другие виды упаковки приведет к росту цен на овощи и фрукты.