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09:28, 28 апреля 2023Среда обитания

В России захотели запретить продавать овощи в сетках

«Ведомости»: Минпромторг рассматривает возможность запрета продажи овощей в сетках

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Минпромторге рассматривают возможность запрета продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. О том, что в России захотели избавиться от такой упаковки, сообщают «Ведомости».

Ввести запрет предложил Российский экологический оператор (РЭО). Представители ведомства объяснили инициативу тем, что сетки сложно перерабатывать, к тому же необходимое для этого оборудование часто ломается. По данным издания, на данный момент решение по вопросу еще не принято.

Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий отметила, что сетки — самый дешевый способом упаковки плодоовощной продукции. Согласно исследованию Института экономической политики имени Егора Гайдара, альтернативой такой упаковки могут стать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкая бумага.

Эксперты подчеркивают, что переход на другие виды упаковки приведет к росту цен на овощи и фрукты. Затраты одного предприятия на переоборудование упаковочных материалов потребуют до 500 миллионов рублей, в результате чего товары могут подорожать на 20 процентов.

Ранее в апреле Росстандарт зарегистрировал разработанный РЭО ГОСТ по утилизации органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания.

Александра Качан
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