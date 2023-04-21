В России появится ГОСТ по переработке просроченной еды

РЭО разработал ГОСТ по утилизации органических отходов

Росстандарт зарегистрировал разработанный Российским экологическим оператором (РЭО) ГОСТ по утилизации огранических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания. О том, что в России появится межгосударственный стандарт по переработке просроченной пищи, сообщают «Известия».

РЭО приступил к разработке стандартов в 2020 году. По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, ГОСТ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования» учитывает минимальные требования для обращения с отходами.

Буцаев добавил, что формирования национальных стандартов направлено на достижение целей проекта «Экология».

Ранее в апреле РЭО напомнил россиянам, какие отходы нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки. В списке оказались ветки, деревья, автошины и строительный мусор — такой мусор не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО), поэтому его вывоз осуществляется отдельно.