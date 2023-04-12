Россиян попросили не выбрасывать в баки четыре вида отходов

РЭО: ветки, деревья и шины нельзя выбрасывать в баки во время субботников

Россиян попросили не выбрасывать в обычные мусорные баки четыре вида отходов во время субботников. В списке оказались ветки, деревья, автошины и строительный мусор, об этом сообщает канал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

В РЭО напомнили, что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется региональным оператором с контейнерных площадок, а также из временных мест сбора отходов в ходе субботников. К ТКО относятся предметы упаковки, стеклотара, бумага, предметы обихода, окурки, мебель, отходы текущего ремонта, бытовая техника. Деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор не входят в этот перечень, поэтому их вывозом должны заниматься управляющие компании.

Эксперты отметили, что участники субботников складируют растительные отходы вместе с коммунальными в обычных контейнерах или рядом с баками. «В первом случае региональному оператору необходимо привлекать дополнительную специализированную технику, так как подобные отходы, особенно крупногабаритные, могут повредить механизмы обычных мусоровозов, а во втором случае необходимо еще и расчистить проход к контейнерам», — рассказал заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Помимо этого, растительные отходы быстро заполняют баки и являются легковоспламеняемыми. Из-за этого может образоваться навал мусора на контейнерных площадках или произойти возгорание. Такие происшествия увеличивают нагрузку на региональных операторов и влияют на качество их работы.

В конце марта РЭО направил в Минстрой предложение запретить гражданам выбрасывать золу вместе с остальным мусором. В ведомстве отметили, что зола часто становится причиной возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов в частном жилом секторе.