В России захотели ужесточить контроль за утилизацией одного вида отходов

РЭО захотел ужесточить контроль за утилизацией золы

В России захотели ужесточить контроль за утилизацией одного вида отходов и запретить гражданам выбрасывать золу вместе с остальным мусором. Такое предложение Российский экологический оператор (РЭО) направил в Минстрой, сообщают «Известия».

В РЭО отметили, что неправильно обращение с золой является серьезной проблемой. Содержащиеся в ней мельчайшие частицы могут разогреть до тления уже остывшие угли, поэтому этот вид отходов остается пожароопасным более суток. Зачастую зола становится причиной возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов в частном жилом секторе.

По итогам февраля-марта РЭО зафиксировал рост числа сообщений о воспламенениях мусоровозов, автомобилей, жилых домов и других объектов по причине неправильной утилизацией тлеющей золы. В течение месяца десятки таких случаев произошли в различных российских регионах.

В феврале сообщалось, что РЭО начнет отслеживать свалки с помощью спутников. Новая практика поможет фиксировать нелегальные скопления отходов и осуществлять оперативный мониторинг возгораний на объектах.