Российские свалки начнут отслеживать с помощью спутников

РЭО начнет отслеживать нелегальные свалки с помощью спутников

В России начнут отслеживать свалки с помощью спутников. Таким образом можно будет фиксировать нелегальные скопления отходов, а также осуществлять оперативный мониторинг возгораний на объектах, сообщает канал «360».

Российский экологический оператор (РЭО) и Рослесхоз подписали соглашение, согласно которому данные о термических точках со спутников будут поступать в электронную модель Федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и синхронизироваться с картой действующих объектов. В качестве тестирование новой схемы РЭО наложил термические точки о спутниковых снимков свободного доступа на карту действующих объектов захоронения ТКО и в январе обнаружил возгорания на полигонах Астраханской области и Карачаево-Черкесской Республики.

В Рослесхозе отметили, что быстрый обмен данными в рамках соглашения будет способствовать снижению рисков перехода огня со свалок на лесной массив. Отмечается, что договоренность между организациями имеет стратегический характер для отрасли и является основой для создания системы дистанционного мониторинга скоплений отходов, легальных и нелегальных.

Ранее сообщалось, что в 2023 года на создание мусорных заводов потратят 90 миллиардов рублей. Из них 60 миллиардов — вложение РЭО. Новые предприятия будут обрабатывать около семи миллионов тонн отходов ежегодно.