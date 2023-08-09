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13:09, 9 августа 2023Экономика

Власти России прокомментировали рост цен на продукты

В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Минпромторге России не видят предпосылок для роста цен на продукты в стране в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24», его комментарий приводит ТАСС.

Евтухов заявил, что министерство провело совещание с представителями власти, торговых сетей и экспертами, на котором еще раз проговорило, что не наблюдает «никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору». Напротив, добавил замминистра, стоимость некоторых товаров может снижаться к осени из-за сезонного фактора — окончания сезона отпусков и «шашлычного» периода — в частности, это касается мясных продуктов.

Замглавы Минпромторга назвал текущую ситуацию на продовольственном рынке стабильной. По его словам, без учета плодовоовощной группы продовольственная инфляция по сравнению с декабрем прошлого года составила менее одного процента. Рост цен на так называемый борщевой набор прекратится, и продукты из него начнут дешеветь после сбора нового урожая, добавил Евтухов. Он также отметил снижение цен на некоторые социально значимые продукты, в том числе гречневую крупу и подсолнечное масло.

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Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на мясо птицы из-за роста затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренции за работников. Так, группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5 процента.

В свою очередь, представители мясной индустрии предупредили о подорожании к осени колбасы и сосисок как минимум на 5-10 процентов. В компании «Мясницкий ряд» заявили, что рост цен будет обусловлен подорожанием мяса, за последнее время его стоимость взлетела на 30 процентов, что заметно как по оптовым, так и по розничным ценам.

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