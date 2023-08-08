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17:37, 8 августа 2023Экономика

В России предрекли резкий рост цен на колбасу

Baza: колбаса и сосиски в России к осени могут вырасти в цене на 5-10 процентов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К осени цены на колбасу и сосиски в России могут вырасти как минимум на 5-10 процентов, пишет Baza в Telegram со ссылкой на заявления представителей индустрии.

По словам представителя компании «Мясницкий ряд», рост цен будет обусловлен подорожанием мяса. За последнее время его стоимость взлетела на 30 процентов, что заметно как по оптовым, так и по розничным ценам. При этом источник отметил, что с оборудованием и комплектующими у производств проблем нет несмотря на санкции.

Источник в другой компании объяснил, что продавцы из-за долгосрочных контрактов с магазинами вынуждены обосновывать каждое повышение цен. При этом, по его мнению, резкого скачка стоимости не будет.

Стоимость курятины по итогам июня увеличилась на 6,8 процента, составив рекордные 193,48 рубля. «Коммерсантъ» ранее писал, что группа «Черкизово» планирует повысить цены на продукцию из индейки на 6,5 процента из-за роста затрат на оборудование, логистику и упаковку. В свою очередь член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявлял о скором подорожании свинины.

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