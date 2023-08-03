В России спрогнозировали рост цен на свинину

В Госдуме заявили, что в ближайшее время в России начнут расти цены на свинину

В ближайшее время в России начнет дорожать свинина. Об этом заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас в стране наблюдаются низкие цены на свинину и высокие — на птицу. В такой ситуации переработчики будут «уходить в свинину», а стоимость птицы, наоборот, будет падать, спрогнозировал Лисовский.

Резкое подорожание мяса птицы было вызвано желанием сельхозпроизводителей компенсировать накопленные убытки. Кроме того, к росту цен начиная с середины апреля привели резкое ослабление рубля, «рост тарифов и услуг монополистов», а также сезонный спрос потребителей.

О том, что падение курса российской валюты повлияет на стоимость ряда продуктов, ранее говорила экономист Галина Сорокина. По ее словам, пока ценники массово не переписывают, но товары, завозимые из-за рубежа, в скором времени подорожают.