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07:32, 7 августа 2023Экономика

В России предрекли рост цен на мясо птицы

«Ъ»: в России предрекли рост цен на индейку на 6,5%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России предрекли рост цен на мясо птицы из-за роста затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренции за работников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5 процентов. Уточняется, что также на 19 процентов выросла стоимость инкубационных яиц, на 10 процентов — транспортных услуг, на 20 процентов — упаковочных материалов. Помимо этого, в первом квартале текущего года увеличились расходы на персонал. Во «Вкусвилле» получение уведомления о повышении цен на индейку от «Черкизово» подтвердили.

Ранее стало известно, что Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Отмечается, что экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей был приостановлен для насыщения продукцией внутреннего рынка.

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    Юлия Мискевич
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