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07:13, 14 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании майонеза

«Ъ»: майонез подорожает до 12 процентов из-за роста цен на яйца и масло

Фото: Unsplash

Крупные производители майонеза в России намерены поднять цены на продукт на 5-12 процентов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Аналитики подчеркнули, что в стране стабильно потребляют майонез, поэтому подорожание на 5-12 процентов не вызовет риски для спроса. В свою очередь в Минсельхозе заверили, что у властей есть инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Кроме майонеза подорожают продукты для ресторанов, включая порционные соусы в упаковках по 10 граммов. Это связано с ростом цен на такие ключевые ингредиенты, как яйца и масло.

Ранее власти России прокомментировали рост цен на продукты. В частности, в Минпромторге не видят предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

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    Марина Совина
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