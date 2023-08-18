Россиян предупредили о резком подорожании одного продукта

Mash: пищевая сода подорожает к концу года на 7–10 процентов

Пищевая сода может резко подорожать уже к концу сентября этого года. Об этом со ссылкой на источники, близкие к главному российскому производителю этого продукта, предупреждает Telegram-канал Mash.

По его данным, цены вырастут на 7–10 процентов. При этом завод «Башкирской содовой компании», производящей примерно 85 процентов всей соды в стране, планирует внести изменения в прайс-листы после 20 октября. Таким образом, конечные покупатели заметят подорожание примерно в октябре.

Собеседник Mash, близкий к производителю, сообщил, что процесс повышения цены начался некоторое время назад — в позапрошлом квартале сода стала дороже на 1,5 процента, а в прошлом — сразу на пять процентов. Источник предположил, что при текущей цене в 42,5–45 рублей в октябре стоимость соды вырастет до 50 рублей за полкилограмма.

Также сообщается, что производственные предприятия, использующие соду, начали активно скупать остатки товара по старым ценам, а «Башкирская содовая компания» увеличила интенсивность отгрузок. При чем если в Москве есть остатки на складах, то пекарням, кондитерским и другим производителям из Санкт-Петербурга приходится самостоятельно отправлять грузовики в Башкирию, так как компания не отгружает им соду. Возросшие логистические расходы также отразятся на конечных ценах, а некоторые оптовые покупатели из северных регионов России опасаются дефицита соды.

Ранее источники в алкогольной отрасли сообщили, что к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4–5 процентов. Это связано с ростом стоимости бумаги, пленок, бутылок и других сопутствующих материалов. Также на ситуацию влияют цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за западных санкций.