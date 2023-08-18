Россиян предупредили о росте цен на вино и коньяк

Baza: цены на вино и коньяк в России поднимутся на 4-5 процентов за месяц

К концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5 процентов, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Baza.

Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за западных санкций.

Как отмечают собеседники издания, производители и ретейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры.

В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.

Ранее сообщалось, что осенью из-за проблем с томатной пастой на 10 процентов вырастет стоимость кетчупа, а на 5-12 процентов подорожает майонез. В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что правительство не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время.