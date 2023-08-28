Названы самые популярные у российских путешественников страны СНГ

РСТ: самым популярным турнаправлением внутри СНГ у россиян стала Белоруссия

Туроператоры России назвали самые популярные у российских путешественников направления для путешествий внутри стран Содружества Независимых Государств (СНГ), их данные приводит Российский союз туриндустрии (РСТ). Как следует из пресс-релиза организации, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», лидером стала Белоруссия, в пятерку также вошли Узбекистан, Армения, Киргизия и Азербайджан.

Так, директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что путешествия в Белоруссию стали для россиян заменой экскурсионному отдыху в европейских странах.

«Белоруссия сильно выделяется на фоне других стран СНГ: у нас на первом месте запросы на короткие поездки, сити-туры, на втором — санаторный отдых, на третьем — экскурсионные поездки. Хорошо себя показывает Узбекистан, это в основном экскурсионные туры, и не только туда-обратно через Ташкент, но и с вылетом в Ташкент, а возвращением из Бухары, или Самарканд — Бухара. Это связано с появлением большого количества авиарейсов. В целом рост по Узбекистану у нас не менее чем в 3,5 раза», — приводит РСТ слова Домостроевой в своем пресс-релизе.

Говоря о путешествиях россиян в Казахстан, она отметила, что у россиян наблюдается спрос на экскурсионные туры в ряд городов

«Летом Казахстан был практически массовым направлением, так как у туроператоров были блоки мест в Актау с отдыхом в пятизвездочном отеле Rixos Water World Aktau на берегу Каспийского моря. Каспийское побережье остается популярным и осенью, так как там реально бархатный сезон. Но одновременно появились запросы и на экскурсионные туры в Астану, Алматы, плюс мы сейчас разрабатываем интересные программы, например, отдых в горах. На них тоже есть спрос», — добавила она.

Домостроева подчеркнула также и популярность Азербайджана как туристического направления.

«Азербайджан весь этот сезон продается очень хорошо. Рассчитываем, что сейчас активизируются продажи на осень и по Грузии. А вот по Армении роста в этом году и на бархатный сезон не видим. Похоже, очень востребованное в прошлом году направление потеснили конкуренты. Этой стране не хватает рекламы на нашем рынке», — заключила Домостроева.

В свою очередь, коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах подтвердила, что в их случае Белоруссия также оказалась на первом месте. Далее, по ее словам, следуют Киргизия и Армения.

«Осенью ждем роста спроса на Узбекистан. Там спадает жара и наступает очень благоприятная погода для экскурсионных поездок. Страна также предлагает санаторный отдых, пока уровень обслуживания в них невысок, но туристы едут», — цитирует РСТ представителя туроператора.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что дешевле всего в бархатный сезон будет отдохнуть в странах, где близится лучшее время для отдыха подходит к концу. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые бюджетные курортные направления.