Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 28 августа 2023Из жизни

Женщина очнулась после комы и немедленно вышла замуж

Global News: жительница Канады вышла из комы за четыре дня до свадьбы

Фото: Tom Pumford / Unsplash

В Канаде женщина очнулась после комы за считанные дни до собственной свадьбы и немедленно вышла замуж. Об этом сообщает издание Global News.

Жительница канадского города Лондон Сара Кемпинска и ее жених два года готовились к свадьбе. Церемония должна была состояться 3 июня. Незадолго до этого женщина перенесла хирургическую операцию: она страдает от аутоиммунного заболевания, поражающего легкие и дыхательные пути, и периодически ложится в больницу для удаления новообразований. После операции ее состояние ухудшилось, и медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Намеченная свадьба оказалась под угрозой, но родственники невесты не теряли надежды и продолжали готовиться к церемонии. Жених воспользовался мобильным телефоном невесты, выяснил ее свадебные планы и сделал все, что она не успела сама. Персонал больницы делал все возможное, чтобы ему помочь: они даже ухаживали за волосами женщины, пока она была без сознания.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Семья была готова перенести свадьбу, но женщина успела очнуться за четыре дня до мероприятия. Курс лечения завершился, ее самочувствие улучшилось. В итоге она благополучно вышла замуж и считает все произошедшее с ней своего рода чудом.

Ранее сообщалось, что жительница города Фредериктон, Канада, впала в кому, потеряла память и забыла, что родила троих детей. Постепенно часть воспоминаний вернулась.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Подмосковье

    Пара российских снайперов ликвидировала группу ВСУ из десяти человек

    Россиянам рассказали о теплом начале сентября

    Названа новая причина неудачного контрнаступления Украины

    Уничтожение блиндажа ВСУ под Соледаром попало на видео

    Сексолог объяснила причину сексуального влечения к коллегам

    Женщина очнулась после комы и немедленно вышла замуж

    Названы основные симптомы начинающегося диабета

    В КНДР назвали последствие поставок F-16 на Украину

    Впервые темное пятно на Нептуне наблюдали с Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости