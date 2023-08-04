Впавшая в кому женщина очнулась через три недели и забыла своих детей

CBC News: в Канаде женщина перенесла остановку сердца и потеряла память

Жительница города Фредериктон, Канада, впала в кому, потеряла память и забыла, что родила троих детей. Об этом сообщает CBC News.

В возрасте 29 лет Катрина О'Нил перенесла остановку сердца во время игры в бейсбол. Женщина в течение 22 минут находилась без кислорода, после чего впала в кому, в которой находилась три недели. Когда О'Нил очнулась, то была уверена, что ей всего 15 лет. Она не узнавала близких людей, которые появились в ее жизни во взрослом возрасте, а также забыла, что является матерью троих детей. «Я вернулась в детство и просто хотела, чтобы моя мама была рядом. Мой мозг говорил мне, что я ребенок», — рассказывает она.

По словам О'Нил, поначалу ей было сложно запоминать новую информацию, а также вспоминать события из прошлого. Постепенно часть воспоминаний вернулась. Однако женщина призналась, что многое из того, что она знает сейчас, ей рассказали другие люди.

Когда О'Нил восстанавливалась, о детях заботилась ее мать. После того как состояние женщины стабилизировалось, она вернулась к той жизни, которую не помнила. О'Нил отметила, что ей было тяжело справляться с обязанностями и воспитывать детей. «Мне очень повезло, что мои дети были терпеливы, помогали мне и понимали, что все уже не так, как раньше. Но самое главное — это то, что они просто хотели быть со своей мамой», — говорит она.

Как объясняет невролог и старший научный сотрудник Исследовательского института Ротмана в Торонто Говард Чертков, О'Нил частично потеряла память из-за того, что от недостатка кислорода пострадал ее гиппокамп — часть мозга, отвечающая за кратковременную память и последующий перевод информации в долговременную память. «Особенность гиппокампа в том, что он очень чувствителен к нехватке кислорода», — отмечает Чертков.

По словам невролога, даже при повреждении гиппокампа остальная часть мозга продолжает функционировать. Именно поэтому женщина, до остановки сердца работавшая водителем автобуса, после комы помнила, как управлять транспортным средством. «Долгосрочные воспоминания, полученные до произошедшего, все еще находятся в ее мозге. Она просто не может их извлечь», — утверждает Чертков.

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