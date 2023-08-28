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14:08, 28 августа 2023Силовые структуры

У брата бывшего главы «Дальспецстроя» обнаружили долги на 79 миллионов рублей

Брата бывшего главы «Дальспецстроя» задержали по делу о хищении миллионов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве задержали брата бывшего главы «Дальспецстроя» из-за обнаруженных долгов на 79 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, иномарку россиянина остановили на улице Косыгина, при проверке документов выяснилось, что мужчина числится в федеральном розыске. Его брат — Сергей Волкодав, бывший руководитель «Дальспецстроя», также находится в розыске по делу о хищении миллиардов при строительстве космодрома Восточный. Следствие полагает, что он незаконно обогатился за счет мошенничества при закупке кабелей для космодрома.

Общий ущерб от деятельности братьев может превышать 104 миллиона рублей.

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    Владимир Седов
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