Вспыхнувший двигатель самолета попал на видео и напугал пассажиров

Самолет авиакомпании Jet2 экстренно сел в Анталье из-за вспышек в двигателе

Двигатель самолета авиакомпании Jet2 несколько раз вспыхнул в воздухе и попал на видео, которое сняла турецко-британская актриса Экин Су Джулджулоглу. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Селебрити рассказала, что видела пламя и искры четыре раза. «Самый пугающий опыт в моей жизни!» — написала Экин Су в соцсетях 25 августа.

Самолет направлялся из Бодрума в Манчестер, но был вынужден экстренно сесть в Анталье. Представитель авиакомпании уточнил, что аварийная посадка понадобилась из-за технической поломки, пассажиров разместили в гостинице. «Ничья безопасность ни при каких обстоятельствах не была поставлена под угрозу», — заверили в Jet2.

Ранее на видео попал двигатель самолета Southwest Airlines, который загорелся в воздухе. Инцидент произошел почти сразу после взлета, пилоты решили вернуться и заменить лайнер.