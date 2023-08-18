Вырывающееся из двигателя самолета пламя попало на видео и напугало пассажиров

Пилоты Southwest Airlines вернулись в аэропорт вылета из-за горевшего двигателя

Двигатель самолета Southwest Airlines загорелся в воздухе и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что рейс направлялся из Техаса в Мексику, когда пассажиры заметили вырывающееся из двигателя пламя. Инцидент произошел почти сразу после взлета и напугал путешественников. Из-за случившегося пилоты решили вернуться в аэропорт вылета и заменить борт.

На ролике видно, что из правого крыла самолета сначала повалил густой дым, за которым последовали короткие вспышки огня. Лайнер проверят на потенциальную опасность.

Ранее летевший в Москву самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Ноябрьска.