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10:28, 18 августа 2023Путешествия

Вырывающееся из двигателя самолета пламя попало на видео и напугало пассажиров

Пилоты Southwest Airlines вернулись в аэропорт вылета из-за горевшего двигателя

Двигатель самолета Southwest Airlines загорелся в воздухе и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что рейс направлялся из Техаса в Мексику, когда пассажиры заметили вырывающееся из двигателя пламя. Инцидент произошел почти сразу после взлета и напугал путешественников. Из-за случившегося пилоты решили вернуться в аэропорт вылета и заменить борт.

На ролике видно, что из правого крыла самолета сначала повалил густой дым, за которым последовали короткие вспышки огня. Лайнер проверят на потенциальную опасность.

Ранее летевший в Москву самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Ноябрьска.

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    Зарина Дзагоева
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