Летевший в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Екатеринбурге по технической причине

Летевший в Москву самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим в российскую столицу из Ноябрьска в среду, 16 августа. При выполнении полета экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга по техническим причинам.

Отмечается, что у самолета возникли проблемы с инерциальными системами. Несмотря на это, посадка лайнера прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в августе пассажирский самолет экстренно сел в Сочи из-за подгоревшей на борту каши. Инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из города-курорта в Санкт-Петербург.

