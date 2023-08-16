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19:13, 16 августа 2023Путешествия

Подгоревшая каша стала причиной экстренной посадки самолета в Сочи

Baza: пассажирский самолет экстренно сел в Сочи из-за подгоревшей каши на борту

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирский самолет экстренно сел в Сочи из-за подгоревшей каши на борту. О причине вынужденной посадки лайнера стало известно изданию Baza.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из популярного российского курорта в Санкт-Петербург. Отмечается, что неприятный запах разнесся по самолету и напугал пассажиров и членов экипажа.

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«Бортпроводники сразу поняли, что в салоне очень сильно пахнет гарью, — говорится в сообщении. — Как оказалось, аромат доносился от печки на задней кухне самолета». В итоге сотрудники авиакомпании ее срочно выключили, а о случившегося рассказали командиру воздушного судна, который принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Только после приземления выяснилось, что запах гари был из-за подгоревший каши. Уточняется, что завтрак пропал из-за производителя еды для перевозчика. «Он негерметично закрыл упаковку, и каша попала на нагревательный элемент, — добавили в источник. — Теперь после этой оплошности все бортовое питание с самолета отправили на "дегустацию" пожарным из аэропорта Сочи».

Ранее в августе летевший из Москвы в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером российской авиакомпании «Сибирь». При полете по маршруту экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту.

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    Фариза Бацазова
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