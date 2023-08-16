Летевший в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Новосибирск самолет сел в Татарстане из-за больного пассажира

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером российской авиакомпании «Сибирь» во вторник, 15 августа. «При полете по маршруту экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту», — говорится в сообщении.

В результате пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром Бегишево в Татарстане, а также запросили скорую и врача по прилете. Отмечается, что сигнал срочности они не подавали.

Посадка самолета прошла благополучно. Больного госпитализировали сразу после приземления.

Ранее в августе у самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Турции в Россию, возникли проблемы с двигателем. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Антальи в Челябинск.