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16:18, 16 августа 2023Путешествия

Летевший в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Новосибирск самолет сел в Татарстане из-за больного пассажира

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером российской авиакомпании «Сибирь» во вторник, 15 августа. «При полете по маршруту экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту», — говорится в сообщении.

В результате пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром Бегишево в Татарстане, а также запросили скорую и врача по прилете. Отмечается, что сигнал срочности они не подавали.

Посадка самолета прошла благополучно. Больного госпитализировали сразу после приземления.

Ранее в августе у самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Турции в Россию, возникли проблемы с двигателем. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Антальи в Челябинск.

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    Фариза Бацазова
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