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12:06, 15 августа 2023Путешествия

У летевшего из Турции в Россию самолета возникли проблемы с двигателем

У летевшего в Челябинск из Антальи самолета произошла вибрация двигателя

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

У самолета авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Турции в Россию, возникли проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Антальи в Челябинск в понедельник, 14 августа.

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«При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна доложил о технической проблеме — вибрации правого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал бедствия пилоты не подавали. Более того, они приняли решение следовать в аэропорт назначения.

В результате самолет приземлился в челябинской авиагавани. Никто из находящихся на борту пассажиров не пострадал.

Ранее в августе рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск.

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    Фариза Бацазова
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