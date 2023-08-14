Полет российского пассажирского самолета был сорван из-за проблем с двигателем

Aviaincident: рейс самолета в Благовещенск был сорван из-за проблем с двигателем

Рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск, в понедельник, 14 августа. Как стало известно, у воздушного судна произошел отказ системы контроля двигателя.

В результате самолет вернули на стоянку с взлетной полосы. Отмечается, что это было необходимо для перезагрузки бортового компьютера.

Ранее в августе неисправность двигателя сорвала рейс пассажирского самолета из России в Турцию. Инцидент произошел с воздушным судном российской авиакомпании Red Wings, летевшим из Перми в Стамбул.