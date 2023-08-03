Неисправность двигателя сорвала рейс российского самолета в Турцию

Неисправность двигателя сорвала полет самолета из Перми в Стамбул

Неисправность двигателя сорвала рейс пассажирского самолета из России в Турцию. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном российской авиакомпании Red Wings, летевшим из Перми в Стамбул в среду, 2 августа.

«Экипаж запросил возврат на стоянку по технической причине, — говорится в сообщении. — После уточнения причины доложил о невозможности запустить левый двигатель».

Ранее у самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Ош.