У летевшего из Москвы самолета отказал двигатель

Aviaincident: у летевшего из Москвы в Ош самолета отказал один двигатель

У самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Ош. «При снижении воздушного судна произошел отказ двигателя номер один», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, пилоты приняли решение произвести посадку в аэропорту назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани республики. Никто из находившихся на борту 170 пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в трех московских аэропортах в четверг, 3 августа, произошла отмена и задержка 30 рейсов.