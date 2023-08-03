Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:16, 3 августа 2023Путешествия

У летевшего из Москвы самолета отказал двигатель

Aviaincident: у летевшего из Москвы в Ош самолета отказал один двигатель

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У самолета авиакомпании «Сибирь», летевшего из России в Киргизию, отказал двигатель. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в Ош. «При снижении воздушного судна произошел отказ двигателя номер один», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, пилоты приняли решение произвести посадку в аэропорту назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани республики. Никто из находившихся на борту 170 пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в трех московских аэропортах в четверг, 3 августа, произошла отмена и задержка 30 рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подтвердили участие СБУ в атаках на Крымский мост

    «Одноклассники» запустили новый сервис

    Российская армия уничтожила зенитный комплекс IRIS-T

    Спрогнозирован паритет США и Китая в космонавтике

    Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    В СПЧ раскритиковали принятый в Мордовии закон о запрете склонять к абортам

    Украину назвали угрозой существованию Польши

    Кремль констатировал выход России из кризиса

    Песков раскритиковал «птичий язык» чиновников

    Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости