В Запорожье ФСБ выявила сеть готовивших теракты агентов СБУ

В Запорожской области ФСБ выявила сеть агентов СБУ, готовивших теракты

В Запорожской области ФСБ выявила сеть агентов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, силовики задержали несколько местных жителей. У каждого из них была своя роль в серии планируемых взрывов. Граждане списывались в куратором СБУ и должны были совершить теракты в местах больших скоплений людей. Такие планы строились в преддверии выборов в законодательное собрание Запорожской области.

Фигурантов, которые должны были участвовать в планах СБУ, привлекли к сотрудничеству угрозами и шантажом. Сначала они получали задания проследить за передвижением военной техники, уточнить адреса проживания руководства области и марки их авто. Но вскоре требования становились более серьезными. Например, транспортировка взрывчатых веществ, их хранение и закладка, минирование автомобилей, исполнение подрывов.

Один из задержанных рассказал, что должен был подорвать машину на площади в Мелитополе. Он не знал, какова цель этого взрыва. Его завербовали, угрожая здоровью сына. Однако он сообщил обо всем силовикам, и они контролировали общение агента СБУ с куратором. Таким образом ФСБ вышла и задержала других участников сети, а планируемые теракты — предотвратила.