Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 28 августа 2023Россия

В Москве козы ворвались в детский центр, начали совокупляться и попали на видео

В Бутово козы ворвались в детский центр, начали совокупляться и попали на видео

В районе Бутово в Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться. Это попало на камеры видеонаблюдения, запись публикует «Москва 24» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в предбанник учреждения заходят три козы, двое из которых совокупляются. Это видят две женщины, находящиеся в детском центре, и пытаются быстро закрыть дверь.

По информации телеканала, животные пытались ворваться в детский логопедический центр. О том, откуда взялись животные, информации нет.

В августе в Бутово уже замечали коз, которые свободно гуляли по улицам города. Местные утверждали, что периодически наблюдают этих животных в разных его частях. Предварительно, у коз есть хозяин — 76-летний мужчина, который живет в частном доме и отпускает их на выпас.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Западные инструкторы признали отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    Совокупление коз в детском центре в Москве попало на видео

    В ДНР осудят сбросившую дочь с балкона третьего этажа мать

    Рита Ора примерила прозрачное платье без бюстгальтера

    Российская актриса описала жизнь в Европе

    Встроенный браузер Windows начал помечать Chrome как вирус

    Ведущая «Давай поженимся!» дала советы желающим выйти замуж женщинам

    В России рекордно вырос объем наличных у банков

    Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике

    В России объяснили резкий рост цен на хлеб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости