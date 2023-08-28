В Москве козы ворвались в детский центр, начали совокупляться и попали на видео

В Бутово козы ворвались в детский центр, начали совокупляться и попали на видео

В районе Бутово в Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться. Это попало на камеры видеонаблюдения, запись публикует «Москва 24» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как в предбанник учреждения заходят три козы, двое из которых совокупляются. Это видят две женщины, находящиеся в детском центре, и пытаются быстро закрыть дверь.

По информации телеканала, животные пытались ворваться в детский логопедический центр. О том, откуда взялись животные, информации нет.

В августе в Бутово уже замечали коз, которые свободно гуляли по улицам города. Местные утверждали, что периодически наблюдают этих животных в разных его частях. Предварительно, у коз есть хозяин — 76-летний мужчина, который живет в частном доме и отпускает их на выпас.