Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:21, 28 августа 2023Моя страна

Команда Конюхова запланировала полет на паралете над Эльбрусом

Команда Конюхова пролетит на паралете над Эльбрусом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Путешенственник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин запланировали полет над Эльбрусом на двухместном паралете. Об этом сообщает ТАСС.

Полет, который хотят совершить в середине сентября, станет частью подготовки к экспедиции на Северный полюс.

«Мы выйдем в район плато Джилы-Суу и будем проводить полеты с выполнением рекордных попыток. Если позволит погода и не подведет техника, выполним пролет над Эльбрусом, который станет подготовительным этапом к полету на Северный полюс в 2024 году», — рассказал Потапкин.

По его словам, команда хочет установить национальный и мировой рекорды высоты для экипажа двухместного паралета. В состав экспедиции войдут шесть человек. В качестве аэродрома базирования выбрано естественное плато на северной стороне Эльбруса на высоте 2850 метров над уровнем моря.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

    В России захотели создать единого трейдера удобрений

    Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

    Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине

    Опубликован трейлер продолжения популярного сериала нулевых

    Экс-министра экономики России госпитализировали

    Сыгравшая Женю Васнецову актриса появится в продолжении «Папиных дочек»

    Россиянин открыл стрельбу по судебным приставам и поджег свой автомобиль

    Собчак смутила фанатов нарядом с глубоким декольте

    Стюардессы устроили фотосессию на крыле самолета и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости