Команда Конюхова запланировала полет на паралете над Эльбрусом

Команда Конюхова пролетит на паралете над Эльбрусом

Путешенственник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин запланировали полет над Эльбрусом на двухместном паралете. Об этом сообщает ТАСС.

Полет, который хотят совершить в середине сентября, станет частью подготовки к экспедиции на Северный полюс.

«Мы выйдем в район плато Джилы-Суу и будем проводить полеты с выполнением рекордных попыток. Если позволит погода и не подведет техника, выполним пролет над Эльбрусом, который станет подготовительным этапом к полету на Северный полюс в 2024 году», — рассказал Потапкин.

По его словам, команда хочет установить национальный и мировой рекорды высоты для экипажа двухместного паралета. В состав экспедиции войдут шесть человек. В качестве аэродрома базирования выбрано естественное плато на северной стороне Эльбруса на высоте 2850 метров над уровнем моря.