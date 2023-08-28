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01:54, 28 августа 2023Россия

В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом

Клишас поддержал ужесточение ответственности за нарушение ПДД для самокатов

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Ответственность за нарушение правил для самокатов необходимо ужесточить. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По мнению чиновника, без серьезного ужесточения ответственности за нарушение правил для самокатов не обойтись. «Но очень правильно, что коллеги в Думе обратили внимание на данную проблему», — отметил он. Клишас резюмировал, что проблема требует решения.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.

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    Юлия Мискевич
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