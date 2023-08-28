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11:15, 28 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали сроки появления истребителей F-16 на фронте

Резников заявил, что истребители F-16 могут появиться на фронте весной 2024 года

Фото: Jakub Porzycki / Anadolu Agency / Getty Images

Украина рассчитывает, что истребители F-16 могут появиться на фронте весной 2024 года. Такие сроки назвал министр обороны республики Алексей Резников в интервью изданию Bild.

«Я бы сказал, что это (появление F-16 в зоне боевых действий — прим. «Ленты.ру») может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал министр.

Резников уточнил, что для использования истребителей требуется подготовить необходимую инфраструктуру. «Это должно занять как минимум шесть месяцев, может быть, чуть-чуть больше», — заявил он.

Ранее врио министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подготовка украинских летчиков американских истребителей F-16 займет шесть-восемь месяцев, и первая группа пилотов будет готова к февралю 2024 года.

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    Алевтина Запольская
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