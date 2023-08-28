СПЧ обратился в МИД с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян

Глава СПЧ Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, избитых в Киргизии, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы СПЧ.

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — заявил Фадеев.

В публикации отмечается, что в социальные сети попало видео, где граждане Киргизии избили русскую пару за «этническую нечистоту». Сообщается, что местные силовые органы не сообщали о произошедшем, инцидент получил огласку из-за публикации в соцсетях, а пострадавшие продолжают получать угрозы.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и акыйкатчы (омбудсмен) Киргизии Джамиля Джаманбаева подписали протокол о взаимодействии на 2023-2024 годы.