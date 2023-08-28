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19:21, 28 августа 2023Мир

США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

Замглавы Пентагона Хикс: США в ближайшие годы вооружатся тысячами беспилотников

Фото: US Army / Globallookpress.com

В ближайшие полтора-два года США запланировали вооружиться тысячами беспилотников для противостояния Китаю. Об этом написала замглавы министерства обороны Кэтлин Хикс в соцсети Х (бывший Twitter).

Замглавы Пентагона пообещала в ближайшие 18-24 месяца ввести в эксплуатацию «настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях». Она добавила, что американские дроны будет труднее сбить, чем китайские.

Эта программа будет осуществляться в рамках проекта «Репликатор», который направлен на противодействие массовому производству беспилотников Китаем.

Ранее в США заявили о намерении разрабатывать нормы применения искусственного интеллекта в военной сфере вместе с Россией и Китаем. С соответствующим заверением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

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    Александр Слабиев
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