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18:28, 28 августа 2023Культура

Концерт группы «Звери» перенесли за четыре дня до выступления

Концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге перенесли за четыре дня до выступления

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская рок-группа «Звери» перенесла концерт в Санкт-Петербурге за четыре дня до выступления. Соответствующая публикация появилась в сообществе музыкального в соцсети «ВКонтакте».

«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы "Звери", который должен был состояться 1 сентября на стадионе "Газпром-Арена", на новую дату — 15 декабря», — говорится в сообщении. Причины переноса неизвестны.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности концертного агентства Nebo Records, которое занимается организацией выступлений группы «Звери». Поводом для запроса стали обращения к Романову представителей родительской и педагогической общественности. Через соцсети родители и педагоги потребовали оградить детей от влияния музыки «Зверей».

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    Сергей Равин
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