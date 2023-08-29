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03:43, 29 августа 2023Бывший СССР

Военный аналитик рассказал о двух сценариях развития СВО осенью

Военный эксперт Михайлов: осенью в диалоге между РФ и Западом наступят изменения

Фото: РИА Новости

Осенью в диалоге между Россией и Западом наступят кардинальные изменения, которые повлияют на ход спецоперации (СВО) на Украине. Об этом заявил военный аналитик Александр Михайлов, пишет Ura.ru.

Михайлов рассказал о двух сценариях развития СВО осенью. Как уточнил специалист, один из них лежит в политической плоскости. «Это тот диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, который стоит за украинской стороной», — отметил он.

Михайлов считает, что существует и военный сценарий, который зависит от событий, разворачивающихся на фронте. Он может сбыться, если все предложения о мире, выдвинутые другими государствами, не сработают. «Все будет зависеть исключительно от того, продолжит ли коллективный Запад в тех же объемах поставлять тяжелые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы», — указал Михайлов.

Ранее стало известно, что США могут предложить перемирие России в рамках украинского конфликта в случае победы республиканцев на президентских выборах в 2024 году.

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    Марина Совина
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