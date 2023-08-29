Давший 17 лет назад по ошибке интервью мужчина решил подать в суд на «Би-би-си»

Давший 17 лет назад интервью «Би-би-си» Гай Гома решил подать в суд на канал

Компьютерный специалист Гай Гома, который дал 17 лет назад по ошибке интервью телеканалу «Би-би-си» и прославился благодаря этому, решил подать в суд на корпорацию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на подкаст Accidental Celebrities, доступный на YouTube.

Мужчина решил подать в суд на «Би-би-си» из-за отсутствия гонорара за вирусное интервью, которое у него ошибочно взяли в 2006 году. Речь идет о сюжете телекомпании, в котором сотрудники канала перепутали Гому, который пришел в «Би-би-си» на собеседование, с IT-экспертом Гаем Кьюи и пригласили в эфир. Впоследствии ролик завирусился в сети и сделал Гому интернет-звездой.

Мужчина посчитал, что его сопровождают на собеседование, однако, когда его привели в студию и установили микрофон, он понял, что произошло недоразумение. Ведущая Карен Бауэрман начала расспрашивать Гому о судебном разбирательстве между двумя подразделениями компании Apple, после чего он безуспешно пытался продемонстрировать тот факт, что оказался «не в том месте» забавным выражением лица. «Журналистка до конца ничего не понимала, но в конце я сказал ей, что она совершила ошибку и взяла интервью не у того человека», — рассказал Гома.

«Спустя несколько дней я увидел свое лицо во всех газетах, я не выходил на улицу и запирался дома, мне было страшно», — признался мужчина. На вопрос о том, почему он сразу не сообщил о недоразумении, он процитировал слова матери: «Если вы совершили ошибку, исправьте ее в позитивном ключе». В заключении он добавил, что его не взяли тогда на работу, но до сих пор узнают на улице.

В 2016 году канал «Би-би-си» повторно публиковал ролик с участием Гая Гомы. «Прошло 10 лет с тех пор, как Гай Гома стал знаменитостью», — говорилось в описании видео. Ролик набрал пять миллионов просмотров.