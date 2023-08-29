Газ в Европе резко подешевел

Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента

Cтоимость газа в Европе резко снизилась. Фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE подешевели почти на четыре процента, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов тысяча кубометров газа по индексу голландского хаба TTF оценивалась в 428 долларов. На минимуме стоимость топлива падала до 413 долларов, после чего она скорректировалась до 417 долларов.

За последние месяцы газ в Европе максимально дорожал до 484,7 доллара за тысячу кубометров. Рекордный уровень цен фиксировали 22 августа. В начале месяца топливо стоило 306,4 доллара.

Цены на газ в Европе колеблются на фоне новостей о возможном начале протестов на производстве СПГ в Австралии, которые угрожают срывом поставок десяти процентов мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Ранее работники морских газовых платформ Woodside пообещали начать забастовку 2 сентября, однако компании удалось договориться с профсоюзом. Сотрудники сразу двух заводов Gorgon и Wheatstone планируют прекратить работу 7 сентября сроком на неделю. На эти два проекта приходится более пяти процентов мировых мощностей по производству СПГ.

Еще одной причиной волатильности на топливном рынке называют приостановку поставок с крупнейшего месторождения Норвегии — Тролль — из-за проведения планового техобслуживания. Из-за этого суммарный экспорт газа из скандинавской страны в Европу упал до минимума с июня 2022 года.