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11:36, 29 августа 2023Экономика

Газ в Европе резко подешевел

Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Cтоимость газа в Европе резко снизилась. Фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE подешевели почти на четыре процента, свидетельствуют данные площадки.

На открытии торгов тысяча кубометров газа по индексу голландского хаба TTF оценивалась в 428 долларов. На минимуме стоимость топлива падала до 413 долларов, после чего она скорректировалась до 417 долларов.

За последние месяцы газ в Европе максимально дорожал до 484,7 доллара за тысячу кубометров. Рекордный уровень цен фиксировали 22 августа. В начале месяца топливо стоило 306,4 доллара.

Котировки TTF1! от TradingView

Цены на газ в Европе колеблются на фоне новостей о возможном начале протестов на производстве СПГ в Австралии, которые угрожают срывом поставок десяти процентов мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Ранее работники морских газовых платформ Woodside пообещали начать забастовку 2 сентября, однако компании удалось договориться с профсоюзом. Сотрудники сразу двух заводов Gorgon и Wheatstone планируют прекратить работу 7 сентября сроком на неделю. На эти два проекта приходится более пяти процентов мировых мощностей по производству СПГ.

Еще одной причиной волатильности на топливном рынке называют приостановку поставок с крупнейшего месторождения Норвегии — Тролль — из-за проведения планового техобслуживания. Из-за этого суммарный экспорт газа из скандинавской страны в Европу упал до минимума с июня 2022 года.

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    Вячеслав Агапов
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