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20:59, 29 августа 2023Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» рухнула

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии упала в 8,5 раза
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, упала в первом полугодии 2023 года до 296,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составил 2,5 триллиона рублей, прибыль рухнула в 8,5 раза. Ее снижение объясняется прежде всего влиянием курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля в отчетном периоде — на 24 процента к доллару и на 26 процентов к евро, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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Выручка холдинга за шесть месяцев составила 4,11 триллиона рублей. При этом прибыль от продаж за период сократилась в 3,5 раза (до 744,78 миллиарда рублей), а прибыль до уплаты налогов упала с 3,24 триллиона рублей годом ранее до 360,6 миллиарда рублей.

Ранее одна из крупнейших российских нефтяных компаний, «Газпром нефть», сообщила о падении прибыли в первом полугодии 2023 года на 40,1 процента, до 304,413 миллиарда рублей. Выручка сократилась на 14,6 процента, до 1,55 триллиона рублей, причем во втором квартале она была ниже, чем в первом — 821,6 миллиарда против 835,8 миллиарда рублей.

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